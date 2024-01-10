«Зенит» подписал Ахметова, «Спартак» интересуется футболистом «Милана», Бонуччи — в Стамбуле
Красно-белые нацелились на Крунича
Московский «Спартак» интересуется полузащитником итальянского «Милана» Раде Круничем, сообщает Calciomercato.
Предполагаемая сумма сделки 5 миллионов евро, ровно столько же за переход 30-летнего игрока предложил турецкий «Фенербахче». Раде Крунич — босниец по происхождению, за сборную этой страны провел 32 игры и забил 4 мяча.
Раде перешел в «Милан» из «Эмполи» летом 2019 года за 8,6 миллионов евро.
Ильзат Ахметов в «Зените»
Клуб из Санкт-Петербурга официально подтвердил трансфер игрока.
Контракт заключен до конца сезона 2025/2026 с опцией продления на 1 год. Ильзат провел в текущем сезоне 21 матч в футболке «Краснодара», забил три гола и отдал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего россиянина в 3 миллиона евро.
Еще один бразилец в «Зените»?
Бразильский «Сантос», по данным Bolavip, заинтересован в переходе крайнего защитника Жоакима в «Зенит» и готов к переговорам. Сумма возможной сделки 10 миллионов евро.
Действующее трудовое соглашение с 25-летним игроком заканчивается 31 декабря 2026 года. Рыночная стоимость футболиста составляет 2 миллиона евро, по оценке Transfermarkt.
Быстров — в «Астане»
Бывший защитник «Ахмата» казахстанец Марат Быстров на правах свободного агента подписал контракт с «Астаной», сообщает «СЭ».
К грозненцам Быстров присоединился летом 2020 года, перейдя из «Ордабасы». 31-летний футболист сыграл за «Ахмат» 83 матча и отметился двумя голевыми передачами. Стоимость игрока оценивается в 700 тысяч евро.
Бонуччи переходит в «Фенербахче»
Защитник немецкого «Униона» Леонардо Бонуччи согласовал переход в «Фенербахче», сообщает журналист Фабрицио Романо.
36-летний игрок итальянской сборной подпишет контракт с турецким клубом до конца 2024 года. В нынешнем сезоне защитник провел 10 матчей и забил один гол. Стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — 1,5 миллиона евро.
Санчо вернулся в Дортмунд
Завершена сделка по переходу Джейдона Санчо из «Манчестер Юнайтед» в дортмундскую «Боруссию» на правах аренды, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.
В нынешнем сезоне Санчо провел за «МЮ» всего 3 матча, не отметившись результативными действиями. Причиной почти полного отсутствия игровой практики послужила ссора с главным тренером манкунианцев Эриком тен Хагом с последующим исключением из состава. Transfermarkt оценивает 23-летнего игрока в 25 миллионов евро.
Евгений Туркулец
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5