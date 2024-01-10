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Сегодня, 08:30

«Зенит» подписал Ахметова, «Спартак» интересуется футболистом «Милана», Бонуччи — в Стамбуле

«Спартак» интересуется боснийским полузащитником «Милана» Круничем
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Раде Крунич.
Фото Global Look Press
Трансферы и слухи — в обзоре дня.

Красно-белые нацелились на Крунича

Московский «Спартак» интересуется полузащитником итальянского «Милана» Раде Круничем, сообщает Calciomercato.

Предполагаемая сумма сделки 5 миллионов евро, ровно столько же за переход 30-летнего игрока предложил турецкий «Фенербахче». Раде Крунич — босниец по происхождению, за сборную этой страны провел 32 игры и забил 4 мяча.

Раде перешел в «Милан» из «Эмполи» летом 2019 года за 8,6 миллионов евро.

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Ильзат Ахметов в «Зените»

Клуб из Санкт-Петербурга официально подтвердил трансфер игрока.

Контракт заключен до конца сезона 2025/2026 с опцией продления на 1 год. Ильзат провел в текущем сезоне 21 матч в футболке «Краснодара», забил три гола и отдал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего россиянина в 3 миллиона евро.

Ильзат Ахметов.
Фото ФК «Зенит»

Еще один бразилец в «Зените»?

Бразильский «Сантос», по данным Bolavip, заинтересован в переходе крайнего защитника Жоакима в «Зенит» и готов к переговорам. Сумма возможной сделки 10 миллионов евро.

Действующее трудовое соглашение с 25-летним игроком заканчивается 31 декабря 2026 года. Рыночная стоимость футболиста составляет 2 миллиона евро, по оценке Transfermarkt.

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Быстров — в «Астане»

Бывший защитник «Ахмата» казахстанец Марат Быстров на правах свободного агента подписал контракт с «Астаной», сообщает «СЭ».

К грозненцам Быстров присоединился летом 2020 года, перейдя из «Ордабасы». 31-летний футболист сыграл за «Ахмат» 83 матча и отметился двумя голевыми передачами. Стоимость игрока оценивается в 700 тысяч евро.

Марат Быстров.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бонуччи переходит в «Фенербахче»

Защитник немецкого «Униона» Леонардо Бонуччи согласовал переход в «Фенербахче», сообщает журналист Фабрицио Романо.

36-летний игрок итальянской сборной подпишет контракт с турецким клубом до конца 2024 года. В нынешнем сезоне защитник провел 10 матчей и забил один гол. Стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — 1,5 миллиона евро.

Леонардо Бонуччи.
Фото Reuters

Санчо вернулся в Дортмунд

Завершена сделка по переходу Джейдона Санчо из «Манчестер Юнайтед» в дортмундскую «Боруссию» на правах аренды, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

В нынешнем сезоне Санчо провел за «МЮ» всего 3 матча, не отметившись результативными действиями. Причиной почти полного отсутствия игровой практики послужила ссора с главным тренером манкунианцев Эриком тен Хагом с последующим исключением из состава. Transfermarkt оценивает 23-летнего игрока в 25 миллионов евро.

Евгений Туркулец

Ильзат Ахметов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

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