«Краснодар» показал, как выходить из кризиса, «Зенит» — как терять победы. «Ростов» — открытие осени в РПЛ
Это был сверхнасыщенный тур.
Во-первых, в течение суток мы увидели сразу два примера по выходу из затяжного спада: как нужно делать и как нельзя.
Пока в Черкизове делили власть и сферу влияния в «Локомотиве», а после рухнули в зону вылета, в Краснодаре вкалывали, собрались и вышли против ЦСКА как на финал. Южане тоже потеряли лидеров перед сезоном и уткнулись в кризис игровых идей: Уткин не заменил Сперцяна и Кривцова, Оздоеву сложно после возвращения в РПЛ. Неожиданно много ошибок у Жубала, Тормены и Агкацева. Оласа с Черниковым перебрали карточек перед важнейшей встречей. Кристиан и Воробьев не убеждали. А ресурсов — то есть скамейки, чтобы это исправить — у Мурада Мусаева нет.
Зато есть общая идея, тотальная поддержка руководства (почитайте интервью главного тренера о словах Сергея Галицкого) и желание вернуться в гонку. Которую клуб еще недавно возглавлял.
Вы помните, когда в последний раз «Краснодар» был настолько мотивирован и заряжен? В главной битве кризисного отрезка каждый вышел на поле и показал максимум: Воробьев стал «десяткой» и ассистировал Кордобе, Уткин забил впервые с 2020-го, Оздоев здорово оттеснил Аззи перед четвертым голом. Ну а Батчи в целом выдает один из лучших периодов в карьере. Наконец, Ленини с Аугусто забетонировали центр и не дали поводов вспомнить об отсутствии Черникова (да и Оласы). А Кордоба снова доказал: про него можно говорить все что угодно — критиковать, смеяться над вечным поиском заговоров в интервью, осуждать за эмоции, — но, когда он в форме и заряжен, этого бизона не остановить.
Джон как будто сам себя накачивает энергией, выплескивает наружу негатив — и в нужный момент взрывается: продавливает, забивает, участвует во всех результативных атаках и приносит важнейшие три очка. Добытые вопреки проблемам, неудачной серии и психологическому состоянию «Краснодара».
А еще — вопреки подъему ЦСКА, который, несмотря на поражение, эпизодами смотрелся очень прилично. Но треснул в критические моменты.
Бориско качественно подменил Торопа в последних матчах, но в Краснодаре дал понять: железного первого номера у Дмитрия Игдисамова нет. Зато есть два нестабильных вратаря — и в ближайшие две недели нужно определиться с их ролями и ментальным состоянием.
Пожарит и центр обороны: слабо смотрелся Лукин, с Абдулкадырова и Данилова спрашивать рано — особенно когда Жоао Виктор раздает голевые сопернику. Ну а атака остается слабейшей линией — без забивных форвардов можно идти в лидирующей группе, но бороться за титул нереально. Потому что конкуренция в этом сезоне слишком масштабная.
«Спартак» быстро поднялся после нокдауна в дерби, интегрировал Жедсона в полузащиту (так, что они с Угальде дополняют друг друга, а не мешают) и уверенно разобрался и с «Локомотивом», и «Акроном».
«Динамо» тоже в деле — хотя в Воронеже пришлось гораздо тяжелее, чем планировал Сандро Шварц. И паузу на сборные нужно провести так, чтобы таких проблем в одной игре больше не возникало. Особенно в следующем туре — против «Краснодара».
Ну а «Зенит» в очередной раз подтвердил: когда он мотивирован и собран, это сильнейшая команда лиги. Ее главный фаворит. Но как только концентрация уходит — этим можно пользоваться каждому.
«Ростов» не рассыпался из-за быстрого гола, выдержал стартовый прессинг с 10 ударами и стабилизировал игру. А после перерыва все перевернул. Андраде сначала забил в свои, во время прорыва Ланговича проиграл каждое единоборство. Барриос, Дивеев и Нино не подстраховали. Как и Дуглас Сантос — Комаров забил настолько легко, будто в штрафной не было пятерых футболистов «Зенита».
Да, без этой атаки Питер наверняка бы удержал победу. Но гол Луиса Энрике — не показатель доминирования. Более того, во втором тайме это единственный допущенный удар с игры по воротам «Ростова». После перерыва команда Сергея Семака пробила трижды. Из штрафной — ни разу. Даже со стандартов. И наработала лишь на 0,08 xG.
«Ростов» заслужил и ничью, и статус главного прорыва осени. Три победы и две ничьи в пяти турах, скачок с 12-го на 6-е место. Вряд ли эта серия продлится до конца чемпионата (иначе мы получим еще одного участника гонки), но Дмитрий Кириченко уже заслужил аплодисменты. Отличная работа.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|14
|10
|1
|3
|32-15
|31
|
2
|Динамо
|14
|10
|1
|3
|23-13
|31
|
3
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|27-11
|29
|
4
|Краснодар
|14
|7
|5
|2
|25-18
|26
|
5
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|23-16
|26
|
6
|Ростов
|14
|5
|4
|5
|18-19
|19
|
7
|Крылья Советов
|14
|4
|6
|4
|19-20
|18
|
8
|Рубин
|14
|4
|6
|4
|14-18
|18
|
9
|Балтика
|14
|4
|5
|5
|17-15
|17
|
10
|Оренбург
|14
|3
|8
|3
|14-14
|17
|
11
|Динамо Мх
|14
|5
|1
|8
|17-26
|16
|
12
|Ахмат
|14
|3
|5
|6
|16-19
|14
|
13
|Родина
|14
|3
|3
|8
|15-29
|12
|
14
|Акрон
|14
|2
|6
|6
|17-25
|12
|
15
|Локомотив
|14
|2
|5
|7
|16-21
|11
|
16
|Факел
|14
|1
|3
|10
|9-23
|6
|6.11
|19:30
|Локомотив – Рубин
|0 : 1
|7.11
|14:00
|Факел – Динамо
|1 : 2
|7.11
|16:30
|Ахмат – Родина
|1 : 0
|7.11
|19:30
|Краснодар – ЦСКА
|4 : 2
|8.11
|14:00
|Крылья Советов – Оренбург
|2 : 0
|8.11
|16:15
|Спартак – Акрон
|2 : 1
|8.11
|18:30
|Зенит – Ростов
|2 : 2
|8.11
|20:45
|Балтика – Динамо Мх
|0 : 1
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|10
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Роберту Алвес Кристиан
Краснодар
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Максименко
Спартак
|13
|2
|1
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|12
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|13
|1
|3