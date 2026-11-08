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«Краснодар» показал, как выходить из кризиса, «Зенит» — как терять победы. «Ростов» — открытие осени в РПЛ

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Луис Энрике и Андрей Лангович в матче «Зенит» — «Ростов» (2:2).
Фото ФК «Зенит»
Похоже, пять клубов будут в золотой гонке до конца.

Это был сверхнасыщенный тур.

Во-первых, в течение суток мы увидели сразу два примера по выходу из затяжного спада: как нужно делать и как нельзя.

Пока в Черкизове делили власть и сферу влияния в «Локомотиве», а после рухнули в зону вылета, в Краснодаре вкалывали, собрались и вышли против ЦСКА как на финал. Южане тоже потеряли лидеров перед сезоном и уткнулись в кризис игровых идей: Уткин не заменил Сперцяна и Кривцова, Оздоеву сложно после возвращения в РПЛ. Неожиданно много ошибок у Жубала, Тормены и Агкацева. Оласа с Черниковым перебрали карточек перед важнейшей встречей. Кристиан и Воробьев не убеждали. А ресурсов — то есть скамейки, чтобы это исправить — у Мурада Мусаева нет.

Джон Кордоба.Кордоба вытаскивает «Краснодар» из кризиса. ЦСКА с такой игрой в обороне может не мечтать о медалях

Зато есть общая идея, тотальная поддержка руководства (почитайте интервью главного тренера о словах Сергея Галицкого) и желание вернуться в гонку. Которую клуб еще недавно возглавлял.

Вы помните, когда в последний раз «Краснодар» был настолько мотивирован и заряжен? В главной битве кризисного отрезка каждый вышел на поле и показал максимум: Воробьев стал «десяткой» и ассистировал Кордобе, Уткин забил впервые с 2020-го, Оздоев здорово оттеснил Аззи перед четвертым голом. Ну а Батчи в целом выдает один из лучших периодов в карьере. Наконец, Ленини с Аугусто забетонировали центр и не дали поводов вспомнить об отсутствии Черникова (да и Оласы). А Кордоба снова доказал: про него можно говорить все что угодно — критиковать, смеяться над вечным поиском заговоров в интервью, осуждать за эмоции, — но, когда он в форме и заряжен, этого бизона не остановить.

Джон Кордоба забивает гол в матче «Краснодар» — ЦСКА (4:2).
Фото ФК «Краснодар»

Джон как будто сам себя накачивает энергией, выплескивает наружу негатив — и в нужный момент взрывается: продавливает, забивает, участвует во всех результативных атаках и приносит важнейшие три очка. Добытые вопреки проблемам, неудачной серии и психологическому состоянию «Краснодара».

А еще — вопреки подъему ЦСКА, который, несмотря на поражение, эпизодами смотрелся очень прилично. Но треснул в критические моменты.

Бориско качественно подменил Торопа в последних матчах, но в Краснодаре дал понять: железного первого номера у Дмитрия Игдисамова нет. Зато есть два нестабильных вратаря — и в ближайшие две недели нужно определиться с их ролями и ментальным состоянием.

Нападающий &laquo;Краснодара&raquo; Джон Кордоба празднует гол в&nbsp;ворота ЦСКА вместе с&nbsp;одноклубником Жуаном Батчи.«Краснодар» вернулся, ярко разбив ЦСКА. Сдержать такого Кордобу невозможно

Пожарит и центр обороны: слабо смотрелся Лукин, с Абдулкадырова и Данилова спрашивать рано — особенно когда Жоао Виктор раздает голевые сопернику. Ну а атака остается слабейшей линией — без забивных форвардов можно идти в лидирующей группе, но бороться за титул нереально. Потому что конкуренция в этом сезоне слишком масштабная.

«Спартак» быстро поднялся после нокдауна в дерби, интегрировал Жедсона в полузащиту (так, что они с Угальде дополняют друг друга, а не мешают) и уверенно разобрался и с «Локомотивом», и «Акроном».

«Динамо» тоже в деле — хотя в Воронеже пришлось гораздо тяжелее, чем планировал Сандро Шварц. И паузу на сборные нужно провести так, чтобы таких проблем в одной игре больше не возникало. Особенно в следующем туре — против «Краснодара».

Константин Тюкавин.
Фото ФК «Динамо»

Ну а «Зенит» в очередной раз подтвердил: когда он мотивирован и собран, это сильнейшая команда лиги. Ее главный фаворит. Но как только концентрация уходит — этим можно пользоваться каждому.

«Ростов» не рассыпался из-за быстрого гола, выдержал стартовый прессинг с 10 ударами и стабилизировал игру. А после перерыва все перевернул. Андраде сначала забил в свои, во время прорыва Ланговича проиграл каждое единоборство. Барриос, Дивеев и Нино не подстраховали. Как и Дуглас Сантос — Комаров забил настолько легко, будто в штрафной не было пятерых футболистов «Зенита».

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Да, без этой атаки Питер наверняка бы удержал победу. Но гол Луиса Энрике — не показатель доминирования. Более того, во втором тайме это единственный допущенный удар с игры по воротам «Ростова». После перерыва команда Сергея Семака пробила трижды. Из штрафной — ни разу. Даже со стандартов. И наработала лишь на 0,08 xG.

«Ростов» заслужил и ничью, и статус главного прорыва осени. Три победы и две ничьи в пяти турах, скачок с 12-го на 6-е место. Вряд ли эта серия продлится до конца чемпионата (иначе мы получим еще одного участника гонки), но Дмитрий Кириченко уже заслужил аплодисменты. Отличная работа.

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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 10 1 3 32-15 31
2
 Динамо 14 10 1 3 23-13 31
3
 Спартак 14 9 2 3 27-11 29
4
 Краснодар 14 7 5 2 25-18 26
5
 ЦСКА 14 7 5 2 23-16 26
6
 Ростов 14 5 4 5 18-19 19
7
 Крылья Советов 14 4 6 4 19-20 18
8
 Рубин 14 4 6 4 14-18 18
9
 Балтика 14 4 5 5 17-15 17
10
 Оренбург 14 3 8 3 14-14 17
11
 Динамо Мх 14 5 1 8 17-26 16
12
 Ахмат 14 3 5 6 16-19 14
13
 Родина 14 3 3 8 15-29 12
14
 Акрон 14 2 6 6 17-25 12
15
 Локомотив 14 2 5 7 16-21 11
16
 Факел 14 1 3 10 9-23 6
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6.11 19:30 Локомотив – Рубин 0 : 1
7.11 14:00 Факел – Динамо 1 : 2
7.11 16:30 Ахмат – Родина 1 : 0
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА 4 : 2
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург 2 : 0
8.11 16:15 Спартак – Акрон 2 : 1
8.11 18:30 Зенит – Ростов 2 : 2
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх 0 : 1
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