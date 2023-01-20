Сергей Рыжиков: «Мой дом в Шебекине попал под обстрел. Придется окна менять»
1 — До зимней паузы вы тренировали тамбовский «Спартак», выступающий во второй лиге. В декабре мелькнула информация, что должны продлить контракт до июня 2024-го. Продлили?
— Пока нет. Заминка связана с тем, что клуб решил поменять юридическое лицо. Эта процедура уже завершилась. 25 января команда выходит из отпуска, а 22-го я приеду в Тамбов и подпишу новый контракт. Как раз на полтора года.
2 — В какой момент осознали, что не хотите идти проторенной дорожкой, становиться тренером вратарей?
— А у меня никогда и не было такого желания. Слишком узкая тема. Главный тренер — другое дело. Ты управляешь большим коллективом, выстраиваешь тренировочный процесс для всей команды, влияешь на ее игровую философию... Понял, что мне это интересно лет шесть назад, когда еще в «Рубине» играл.
3 — Если вдруг вы останетесь без работы и позовут тренировать вратарей в топовый российский клуб — согласитесь?
— Не зарекаюсь. В жизни всякое бывает. Но в ближайшее время такие варианты даже рассматривать не собираюсь. Во-первых, сама по себе работа с вратарями никакого интереса не вызывает. Во-вторых, для этого нужна специальная лицензия. Которой у меня нет. Я и получать-то ее не хочу.
Вот Андрей, мой младший брат и тоже в прошлом голкипер, — полная противоположность. Ему нравится профессия тренера вратарей, прямо кайфует.
4 — В июне 2022-го Андрей Талалаев, в ту пору главный тренер «Ахмата», пригласил вас в свой штаб. Что входило в обязанности?
— Игра в обороне, взаимодействия вратаря с защитниками, стандартные положения. После каждого матча делал нарезки. Соперников изучал. Дальше садились с Андреем Викторовичем, я высказывал свои соображения, он все фильтровал и потом доносил до команды.
Для меня работа с ним — настоящая школа тренерского мастерства. Он сильный мотиватор, всегда четко знает, чего хочет, прекрасное чувство юмора. «Ахмат» при нем показывал яркий, агрессивный футбол. Уверен, и «Торпедо» поднимет — если руководство будет Талалаеву доверять.
Жаль недолго вместе поработали. Через три месяца его внезапно отправили в отставку. А в Тамбов меня позвали до того, как он принял «Торпедо». Я сразу набрал Андрею Викторовичу, рассказал о предложении. В ответ услышал: «Сережа, езжай. Ты же мечтаешь быть главным тренером».
5 — Вы еще со времен «Рубина» дружите с Сергеем Семаком. Какая черта позволила ему стать самым успешным тренером России последних лет?
— С Семаком давно не созваниваемся. Не ссорились, не ругались — просто дороги разошлись, когда он в Петербург переехал. Последний раз виделись летом 2020-го. Он уже «Зенит» возглавлял, а я за «Тамбов» играл. В подтрибунном помещении перекинулись парой слов.
Ну а возвращаясь к вопросу... Мне кажется, ключевой фактор — коммуникабельность. Семак такой человек, что с кем угодно найдет общий язык. В «Зените» ему удалось выстроить хорошие отношения и с российскими футболистами, и с легионерами. Даже когда возникают какие-то проблемы, Сергей Богданович хладнокровно с ними справляется. Чувствуется, в команде великолепная атмосфера. Отсюда четыре чемпионства подряд. Думаю, будет и пятое.
6 — Кто сегодня лучший вратарь России?
— Не хочу говорить! Некорректно! Могу лишь сказать, что у нас много голкиперов высокого уровня. Сафонов, Песьяков, Селихов, Шунин, Кержаков... Да и Акинфеев, хотя ему в апреле стукнет уже 37, по-прежнему держит марку.
7 — Сергей Юран считает, что Илья Лантратов как вратарь сильнее Матвея Сафонова. В самом деле?
— Если бы я с каждым из них поработал — ответил бы. А так... На вкус и цвет товарищей нет. Вот Юран Лантратова выделяет, поскольку с ним в «Химках» пересекался. Тот, кто Сафонова в «Краснодаре» и сборной тренировал, наверняка скажет, что Матвей лучше. Данные-то у обоих хорошие. Но и неудачные матчи случаются. А для вратаря главное — стабильность.
Лантратов сейчас в «Локомотив» перешел. Посмотрим, сможет ли выиграть конкуренцию у Гильерме и Худякова. Я желаю Илье удачи. Как-никак земляк мой белгородский. Он из Прохоровки, а я из Шебекина.
8 — В тех краях теперь неспокойно. Дом, который вы строите в Шебекине, два месяца назад попал под обстрел ВСУ. Взрывной волной выбило окна?
— Окна не выбивало — они качественные, не рассыпались. Но все равно придется менять — дырки-то остались. Еще крышу чуть-чуть поцарапало, облицовку. Да это мелочи. Слава богу, никто из рабочих не пострадал. Повезло — все случилось в воскресенье, когда у них был выходной.
9 — Читал, что вы родителей перевезли в Тамбов, снимаете им квартиру.
— Нет-нет, они просто приезжали ко мне погостить. Пожили несколько недель — и вернулись в Шебекино. Там же теща, племянники, куча других родственников. Говорят: «Бабахает почти каждый день. Жутковато, конечно. Но стараемся не паниковать. Разве что на улицу без особой надобности не выходим».
10 — Правда, что вы пить бросили?
— Да, пятый год — ни капли! Даже не тянет!
11 — Объясните — почему завязали? Вы же не из тех, кто мог на неделю в запой уйти.
— Ну что вы! Запои — это вообще не про меня. Всегда меру знал. Вечерком мог позволить себе две-три бутылки пива или пару бокалов вина, но не больше. А потом в новогоднюю ночь, когда отгремели куранты, сказал жене: «Готов исполнить любое твое желание». Ответила: «Год без спиртного!» — «Договорились!»
Я и сам хотел паузу взять. Но нужен был дополнительный стимул. К тому времени полностью пересмотрел режим питания, стал уделять огромное внимание восстановлению, в тренажерном зале работал по специальной программе. Делал все, чтобы продлить вратарскую карьеру... Год прошел, думаю: «А мне и без алкоголя хорошо! Никакой ломки. Ну и зачем начинать?»
12 — Недавно у вас вышла книга «Вратарь из народа». Самый необычный отзыв?
— Ничего сверхъестественного. Кто-то из знакомых прислал сообщение: «Интересная книжка, спасибо. За два дня проглотил». Надеюсь, не обманул. Ха!
13 — Вы-то сейчас что читаете?
— Автобиографию Фабио Капелло. Только вчера открыл. Дальше первой страницы пока не продвинулся. Постоянно отвлекают. То домашние хлопоты навалились, то звонки, теперь вот вам интервью даю...
14 — Жеглов был прав, когда подкинул кошелек Кирпичу?
— Ох, вопрос! Однозначного ответа у меня нет. Когда смотришь фильм, кажется, что Жеглов все делает правильно. Ведь Кирпич — вор. В то же время понимаю — человек, который защищает закон, не должен его нарушать.
15 — Три «не люблю» на ваш выбор.
— Сигаретный дым. Стоять в очередях. А еще — когда водитель, перестраиваясь, не включает поворотник.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2