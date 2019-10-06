Звонимир Шарлия: «Это был худший матч ЦСКА в сезоне»

Защитник ЦСКА Звонимир Шарлия остался недовольным итогами матча с «Ростовом» (1:3) в 12-м туре чемпионата России. Он считает эту игру худшей в сезоне для его команды.

— Просто неудачный день, — сказал Шарлия. — Не реализовали много моментов, а у соперника все залетало.

— Что с Гогуа? Почему он был так слаб в первом тайме?

— Он только восстановился после травмы. Это нормально, если долго не играл и не тренировался.

— Это была худшая игра ЦСКА в сезоне?

— Да.

— В эпизоде с первым гол все потеряли Байрамяна.

— Не знаю, что случилось. Это был сюрприз для нас.

— Что Гончаренко сказал после матча?

— Ничего.

— У ЦСКА какие-то проблемы на стандартах? Очень много моментов создают соперники.

— Не хочу говорить, то у нас есть какие-то проблемы. Дело не в качестве игроков, а в концентрации, наверное. Надо работать над этим.

— Показалось, что «Ростов» был на голову сильнее. Вы с этим согласны?

— Не знаю, как вы пришли к такому выводу. Мы контролировали весь матч, атаковали. Они припарковали автобус у ворот и контратаковали. Возможно, это умно. Но наша команда сильнее, да и играли мы лучше. Просто не повезло. (Ярослав Сусов)