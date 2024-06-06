Источник: «Оренбург» предложит новый контракт Башичу

«Оренбург» в ближайшее время намерен начать переговоры по новому контракту с Иваном Башичем, сообщает «РБ Спорт».

Отмечается, что в клубе ценят футболиста и делают на него ставку в новом сезоне.

22-летний Башич перешел в «Оренбург» летом 2022 года. Всего за команду он провел 54 матча, отметившись 3 голами и 6 результативными передачами. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.

В минувшем сезоне «Оренбург» финишировал на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко за 30 матчей.