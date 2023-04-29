Зиньковский оценил шансы «Спартака» на чемпионство

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский оценил шансы команды на чемпионство.

— Шансы на чемпионство уже приблизились к нулю, наверно, и для «Спартака», и для «Ростова»?

— Наверно.

— А борьба за серебро? ЦСКА подобрался.

— Это да, но если смотреть по последним 10 минутам, мы не потеряли очки, хорошо, что отыгрались. Но дома должны были выигрывать, настраивались на победу, хотели ее, но всякое бывает. Нам опять залетают такие интересные, тяжелые мячи. Хорошо, что отыгрались.

— «Спартак» на третьем месте, «Ростов» на втором. Может, была какая-то большая ответственность перед матчем?

— Да нет, как всегда. Мы можем выиграть или проиграть любой другой матч любой команде. Конечно, сейчас «Ростов» — принципиальный соперник, потому что мы соседи по таблице, хотелось обойти их, но не получилось.