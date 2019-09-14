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Жоау Мариу: «Моя цель — забить 10 голов в сезоне»

21:14
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Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу после матча 9-го тура российской премьер-лиги с «Сочи» (1:0) рассказал о своих целях на сезон.

— Во-первых, я хочу поблагодарить всю команду, которая хорошо меня встретила, приняла, — заявил Мариу в эфире «Матч премьер». — Это моя вторая игра в РПЛ, и я вижу, что с каждым матчем я прибавляю. Скоро буду лучшей версией самого себя.

«Локо» очень важно хорошо выступить в Лиге чемпионов, это — высший уровень в клубном футболе. Команде надо оставить хорошее впечатление, и надеюсь, мы удачно выступим в ЛЧ. Но понимаем, что будет очень сложно.

Я поставил перед собой цель забить 10 голов в сезоне, но самое главное для меня — помочь «Локо» выиграть титулы. Команда сконцентрирована на чемпионстве в РПЛ.

Сочи — Локомотив

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