Жданов отказался от финансирования фарм-клуба, клиенты Андреева покинули «Спартак». Инсайд рейтинга «СЭ»

Шестой год подряд «СЭ» составляет рейтинг самых влиятельных людей российского футбола. Публикуем один из инсайдов, которые есть в рейтинге.

В 2025 году член совета директоров московского «Спартака» Павел Жданов отказался от финансирования проекта фарм-клуба красно-белых, которым должна была стать «Чайка» из Песчанокопского.

Итогом стал уход из системы «Спартака» большого количества молодых футболистов, являющихся клиентами агента Павла Андреева. Красно-белым пришлось в срочном порядке наполнять состав «Спартака-2» более молодыми игроками. При этом своего главного актива — футболистов-воспитанников — клуб лишился.

Полностью рейтинг будет опубликован 23 февраля.