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Жданов отказался от финансирования фарм-клуба, клиенты Андреева покинули «Спартак». Инсайд рейтинга «СЭ»

Павел Андреев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Шестой год подряд «СЭ» составляет рейтинг самых влиятельных людей российского футбола. Публикуем один из инсайдов, которые есть в рейтинге.

В 2025 году член совета директоров московского «Спартака» Павел Жданов отказался от финансирования проекта фарм-клуба красно-белых, которым должна была стать «Чайка» из Песчанокопского.

Итогом стал уход из системы «Спартака» большого количества молодых футболистов, являющихся клиентами агента Павла Андреева. Красно-белым пришлось в срочном порядке наполнять состав «Спартака-2» более молодыми игроками. При этом своего главного актива — футболистов-воспитанников — клуб лишился.

Полностью рейтинг будет опубликован 23 февраля.

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ФК Спартак (Москва)
ФК Чайка (Песчанокопское)
Павел Андреев
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«Балтика» обыграла «Крылья Советов» в товарищеском матче в Турции
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 6 0 0 11-4 18
2
 Спартак 6 4 1 1 11-5 13
3
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
6
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
7
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
8
 Динамо Мх 6 3 0 3 10-10 9
9
 Оренбург 6 1 4 1 5-7 7
10
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
11
 Крылья Советов 6 1 3 2 8-10 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 6 1 1 4 8-17 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
Результаты / календарь
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30 тур
5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар - : -
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА - : -
5.09 19:00 Ростов – Факел - : -
6.09 14:00 Оренбург – Акрон - : -
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина - : -
6.09 18:30 Динамо – Спартак - : -
6.09 20:45 Балтика – Локомотив - : -
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 5 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 4 1 0
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