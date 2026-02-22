Жданов отказался от финансирования фарм-клуба, клиенты Андреева покинули «Спартак». Инсайд рейтинга «СЭ»
Шестой год подряд «СЭ» составляет рейтинг самых влиятельных людей российского футбола. Публикуем один из инсайдов, которые есть в рейтинге.
В 2025 году член совета директоров московского «Спартака» Павел Жданов отказался от финансирования проекта фарм-клуба красно-белых, которым должна была стать «Чайка» из Песчанокопского.
Итогом стал уход из системы «Спартака» большого количества молодых футболистов, являющихся клиентами агента Павла Андреева. Красно-белым пришлось в срочном порядке наполнять состав «Спартака-2» более молодыми игроками. При этом своего главного актива — футболистов-воспитанников — клуб лишился.
Полностью рейтинг будет опубликован 23 февраля.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|6
|0
|0
|11-4
|18
|
2
|Спартак
|6
|4
|1
|1
|11-5
|13
|
3
|Зенит
|6
|4
|0
|2
|13-4
|12
|
4
|ЦСКА
|6
|3
|3
|0
|9-6
|12
|
5
|Балтика
|6
|3
|1
|2
|10-6
|10
|
6
|Динамо
|6
|3
|1
|2
|8-7
|10
|
7
|Рубин
|6
|2
|3
|1
|9-8
|9
|
8
|Динамо Мх
|6
|3
|0
|3
|10-10
|9
|
9
|Оренбург
|6
|1
|4
|1
|5-7
|7
|
10
|Ахмат
|6
|1
|3
|2
|9-8
|6
|
11
|Крылья Советов
|6
|1
|3
|2
|8-10
|6
|
12
|Ростов
|6
|1
|2
|3
|7-10
|5
|
13
|Родина
|6
|1
|1
|4
|8-17
|4
|
14
|Локомотив
|6
|0
|3
|3
|5-8
|3
|
15
|Акрон
|6
|0
|3
|3
|6-15
|3
|
16
|Факел
|6
|0
|2
|4
|3-7
|2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|5.09
|14:00
|Крылья Советов – Краснодар
|- : -
|5.09
|16:30
|Зенит – ЦСКА
|- : -
|5.09
|19:00
|Ростов – Факел
|- : -
|6.09
|14:00
|Оренбург – Акрон
|- : -
|6.09
|16:15
|Динамо Мх – Родина
|- : -
|6.09
|18:30
|Динамо – Спартак
|- : -
|6.09
|20:45
|Балтика – Локомотив
|- : -
|7.09
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|5
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|
|
Маркиньос
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|5
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|4
|1
|0
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