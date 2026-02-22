ЦСКА одержал победу над «Спартаком» в финале Кубка легенд

Ветераны ЦСКА стали обладателями Кубка легенд 2026 года.

В финале турнира, который прошел 22 февраля в Москве, армейцы играли против «Спартака». Основное время матча завершилось со счетом 4:4. В серии пенальти точнее оказались легенды ЦСКА — 3:2.

В матче за третье место ветераны «Динамо» победили легенд «Зенита» (11:5). Лучшим бомбардиром турнира стал Владислав Игнатьев (8 голов), выступавший за «Локомотив».

Кубок легенд проводится с 2009 года. В 2010-м ему было присвоено имя чемпиона Европы в составе сборной России по футзалу Константина Еременко.