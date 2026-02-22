«Балтика» обыграла «Крылья Советов» в товарищеском матче в Турции

«Балтика» одержала победу над «Крыльями Советов» в товарищеском матче на тренировочном сборе в Турции.

Встреча прошла в необычном формате — три тайма по 45 минут. Единственный гол забил Брайан Хиль на 70-й минуте. Самарцы имели шанс сравнять счет с пенальти на 104-й минуте, но Артем Шуманский не реализовал 11-метровый. На 122-й минуте игрок «Балтики» Тентон Йенне также не сумел забить с точки.

«Балтика» ушла на зимнюю паузу, занимая пятое место в турнирной таблице РПЛ с 35 очками. «Крылья Советов» с 17 очками располагаются на 12-й строчке.