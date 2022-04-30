Сергей Семак в девятый раз выиграл чемпионат России

«Зенит» победил московский «Локомотив» в 27-м туре Тинькофф РПЛ и в четвертый раз подряд выиграл национальный чемпионат.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак привел команду к четвертому чемпионскому титулу. Также он дважды выигрывал золото чемпионата в качестве игрока команды из Санкт-Петербурга (2010, 2011/12).

Кроме того, он брал чемпионство в составе ЦСКА (2003) и дважды выигрывал золото с «Рубином» (2008 и 2009).

Для «Зенита» этот титул стал восьмым в российской истории и четвертым подряд, ранее сине-бело-голубые выигрывали чемпионат России в 2007, 2010, 2012, 2015, 2019, 2020 и 2021 годах.