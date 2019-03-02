09:48 | Футбол — РПЛ

"Зенит" сыграет в белой форме, "Урал" - в оранжевой

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Стало известно, в каких формах сыграют "Урал" и "Зенит" в матче 18-го тура чемпионата России.

Как сообщает официальный Твиттер "Урала", хозяева сыграют в оранжевой форме (вратарь в голубой форме), гости - в белой (вратарь в черной форме).

Матч начнется в 11.30 по московскому времени.

 

Все о турнире российской премьер-лиги - здесь.

Урал - Зенит

 

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https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 18-й тур
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