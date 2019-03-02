"Зенит" сыграет в белой форме, "Урал" - в оранжевой

Стало известно, в каких формах сыграют "Урал" и "Зенит" в матче 18-го тура чемпионата России.

Как сообщает официальный Твиттер "Урала", хозяева сыграют в оранжевой форме (вратарь в голубой форме), гости - в белой (вратарь в черной форме).

Матч начнется в 11.30 по московскому времени.

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