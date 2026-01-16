«Зенит» сыграет товарищеские матчи с «Шанхай Порт»

«Зенит» проведет два товарищеских матча с «Шанхай Порт», сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Первая игра с командой из Шанхая состоится 22 января и начнется в 17.30 по московскому времени. Команды сыграют три тайма по 30 минут. Второй матч пройдет 26 января и начнется в 11.00. «Зенит» и «Шанхай Порт» проведут три тайма по 45 минут.

После 18 туров петербуржцы с 39 очками занимают второе место в турнирной таблице РПЛ.