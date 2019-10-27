«Зенит» сыграет с «Крыльями Советов» в белой форме
10:03
«Зенит» сыграет в матче 14-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» в белой форме, сообщает официальный Twitter клуба.
Играем в белом! #КрыльяЗенит pic.twitter.com/jLFXTouneX— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) October 27, 2019
Матч «Крылья Советов» — «Зенит» начнется в 14.00 по московскому времени.
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