«Зенит» сыграет с «Крыльями Советов» в белой форме

«Зенит» сыграет в матче 14-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» в белой форме, сообщает официальный Twitter клуба.

Матч «Крылья Советов» — «Зенит» начнется в 14.00 по московскому времени.

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