«Зенит» — «Спартак»: Станкович поцеловал Эраковича в голову после удаления

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович поддержал защитника «Зенита» Страхиню Эраковича во время матча между командами в 6-м туре РПЛ.

На 62-й минуте Эракович получил вторую желтую карточку и покинул поле. Во время ухода его встретил Станкович, который поцеловал соотечественника в голову. Ранее Эракович выступал под руководством тренера в «Црвене Звезде».

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Спартак».