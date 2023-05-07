Промес стал лучшим бомбардиром РПЛ среди легионеров

Нападающий «Спартака» Квинси Промес обогнал Вагнера Лав и Сердара Азмуна в списке лучших бомбардиров среди легионеров за всю историю РПЛ.

Форвард красно-белых отличился в матче 26-го тура РПЛ против «Зенита», реализовав пенальти. Гол стал для 31-летнего голландца 86-м за всю историю выступлений в РПЛ.