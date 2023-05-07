«Зенит» — «Спартак»: Малком упал сам — пенальти правильно не назначен

На 22-й минуте матча 26-го тура чемпионата России «Зенит» — «Спартак» арбитр Павел Кукуян правильно разобрался в случившемся в штрафной площади красно-белых, не назначил пенальти в их ворота и продолжил игру.

Малком и Томаш Тавареш в матче «Зенит» — «Спартак». Скриншот из трансляции

Малком и Томаш Тавареш в матче «Зенит» — «Спартак». Скриншот из трансляции

В том моменте Малком вел борьбу с Томашем Таварешем и упал. На газоне он оказался не из-за какого-либо нарушения правил со стороны спартаковского защитника. Оснований для назначения 11-метрового удара не возникло.

Малком и Томаш Тавареш в матче «Зенит» — «Спартак». Скриншот из трансляции