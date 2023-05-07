Солистки «Тату» выбрали любимого футболиста между Малкомом и Промесом

Солистки группы «Тату» Лена Катина и Юлия Волкова выбрали любимого футболиста РПЛ между форвардом «Зенита» Малкомом и нападающим «Спартака» Квинси Промесом.

Катина: Квинси!

Волкова: И тот, и другой! Я так их всех люблю!, — сказали певицы в видео, опубликованном пресс-службой РПЛ.