Аршавин: «Зенит» переигрывал соперника, «Спартак» ни о чем»

Бывший футболист сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин выразил мнение, что сине-бело-голубые играли лучше «Спартака» в первом тайме матча 19-го тура Тинькофф РПЛ.

«Зенит» подарил гол — поэтому счет после первого тайма 1:1. «Зенит» переигрывал соперника, «Спартак» ни о чем. Атака "Зенита" сместилась на левый фланг. Вендел много держит мяч под подошвой. Когда он получает на фланге мяч, то практически не идет в обводку. Он всегда статично принимает мяч, — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Спартак»