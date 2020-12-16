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Аршавин: «Зенит» переигрывал соперника, «Спартак» ни о чем»

21:00
Андрей Аршавин. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Андрей Аршавин. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Бывший футболист сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин выразил мнение, что сине-бело-голубые играли лучше «Спартака» в первом тайме матча 19-го тура Тинькофф РПЛ.

«Зенит» подарил гол — поэтому счет после первого тайма 1:1. «Зенит» переигрывал соперника, «Спартак» ни о чем. Атака "Зенита" сместилась на левый фланг. Вендел много держит мяч под подошвой. Когда он получает на фланге мяч, то практически не идет в обводку. Он всегда статично принимает мяч, — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Спартак»

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 19-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи перед паузой




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