Аршавин считает, что состав «Зенита» сильнее, чем у «Спартака» по сумме навыков

Бывший футболист сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин поделился ожиданиями от матча 19-го тура Тинькофф РПЛ сине-бело-голубых против «Спартака».

— «Зенит» может вколотить серьезный гвоздь в крышку гроба и с хорошим настроением уйти на зимнюю паузу, — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ». — В чем главная сила? Та же сила: в нападении, стройности состава, все здоровы, все находятся в хороших кондициях, нет ям. По сумме навыков этот состав сильнее «Спартака», в целом. Центр обороны — слабость «Зенита», можно вспомнить матч с «Динамо». Она не выглядит тем монолитом, которая была в прошлом году. К этому периоду времени «Зенит» пропустил больше, чем в прошлом.

Когда игроки «Спартака» оказываются на чужой половине поля, то занимают чужие зоны, не понимают, куда бежать.

«Зенит» с 38 очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» — 35 баллов и вторая строчка.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Спартак»