«Зенит» — «Сочи»: Мантуан забил гол после выхода на замену
Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан стал автором гола в матче 14-го тура РПЛ против «Сочи».
Во втором тайме он сделал счет 7:0 в пользу хозяев поля.
Мантуан подкараулил отскок в штрафной площади и отправил мяч в пустые ворота.
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|
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|14
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|5
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|25-20
|26
|
5
|Краснодар
|14
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|3
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|
6
|Ахмат
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|7
|2
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|3
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15
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|14
|2
|3
|9
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|
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|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|0 : 2
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|1 : 1
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|1 : 3
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|2 : 2
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|5 : 0
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|1 : 0
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|2 : 1
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
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Бомбардиры
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ЖК
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|10
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
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|
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Филипе Силва Малком
Зенит
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|И
|К
|Ж
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Дмитрий Баринов
Локомотив
|13
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|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
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|1
|2
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Гленн Бейл
Крылья Советов
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|1
|2
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