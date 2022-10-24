«Зенит» — «Сочи»: Мантуан забил гол после выхода на замену

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Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан стал автором гола в матче 14-го тура РПЛ против «Сочи».

Во втором тайме он сделал счет 7:0 в пользу хозяев поля.

Мантуан подкараулил отскок в штрафной площади и отправил мяч в пустые ворота.