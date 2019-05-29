"Зенит" проведет "Большой фестиваль футбола" в семи городах страны

"Зенит" организует "Большой фестиваль футбола", который в 2019 году пройдет в семи городах – Владивосток, Омск, Тюмень, Челябинск, Пермь, Нижний Новгород, Волгоград, сообщает пресс-служба клуба.

В программе – мастер-классы от "Зенита", открытые тренировки, более 30 детских и семейных аттракционов, зона виртуальной реальности и розыгрыши десятков призов, в том числе – футбольного уик-энда в Санкт-Петербурге с посещением одного из домашних матчей клуба на "Газпром Арене".

В ходе фестиваля тренеры "Газпром"-Академии "Зенита" проведут футбольные турниры для воспитанников спортивных школ и юных любителей футбола. По результатам в каждом городе будут отобраны шесть лучших игроков в возрасте от 8 до 12 лет для участия в сборах на базе Академии сине-бело-голубых.

Впервые в истории фестиваля в города проведения отправится настоящий кубок чемпионов России по футболу. Гости смогут сфотографироваться в фотозоне с кубком и посетить выставку, посвященную всем шести чемпионствам "Зенита".