«Зенит» повторил рекорд чемпионата России

Победив «Спартак» со счетом 3:2, «Зенит» гарантировал себе золотые медали уже по итогам 26-го тура РПЛ.

Команда Сергея Семака повторила свой же рекорд турнира трехлетней давности. За четыре тура до окончания чемпионата оформлял чемпионство и «Спартак» — 1993, правда в том сезоне команды проводили по 34 игры.

Все случаи, когда чемпион России определялся минимум за два тура до окончания

Сезон Чемпион Тренер Всего туров Тур чемпионства Туры до финиша 1993 Спартак Олег Романцев 34 30 4 2019/20 Зенит Сергей Семак 30 26 4 2022/23 Зенит Сергей Семак 30 26 4 1994 Спартак Олег Романцев 30 27 3 2008 Рубин Курбан Бердыев 30 27 3 2011/12 Зенит Лучано Спаллетти 44 41 3 2016/17 Спартак Массимо Каррера* 30 27 3 2018/19 Зенит Сергей Семак 30 27 3 2021/22 Зенит Сергей Семак 30 27 3 1992** Спартак Олег Романцев 14 12 2 2001 Спартак Олег Романцев 30 28 2 2010 Зенит Лучано Спаллетти 30 28 2 2014/15 Зенит Андре Виллаш-Боаш 30 28 2 2020/21 Зенит Сергей Семак 30 28 2

* Тренер, завершавший сезон.

** Финальная группа.