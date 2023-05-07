Семак сравнялся с Романцевым по количеству чемпионств

Сергей Семак выиграл десятое чемпионство в карьере, добавив пятый тренерский титул к пяти игроцким.

Как футболист он завоевывал золото с ЦСКА, «Рубином» и «Зенитом». В отечественной истории было 17 игроков-чемпионов, которые, завершив карьеру, брали трофей и в должности главного тренера.

По общему количеству титулов Семак сравнялся Олегом Романцевым, который дважды был чемпионом СССР (по разу как игрок и как тренер) и восемь раз чемпионом России. Правда, Валерий Лобановский к девяти советским триумфам добавил пять украинских с киевским «Динамо».

Победители чемпионат СССР и России и как игрок и как тренер

Чемпионства Всего Футболист Тренер Олег Романцев 1 9 10 Сергей Семак 5 5 10 Михаил Якушин 3 6 9 Валерий Лобановский* 1 8 9 Никита Симонян 4 3 7 Вячеслав Соловьев 5 1 6 Валентин Николаев 5 1 6 Анатолий Пузач 4 1 5 Василий Соколов 2 2 4 Николай Гуляев 2 2 4 Константин Бесков 2 2 4 Гавриил Качалин 2 1 3 Валентин Иванов 2 1 3 Олег Базилевич* 1 2 3 Виктор Дубинин 1 1 2 Эдуард Малофеев 1 1 2 Георгий Ярцев 1 1 2

* В 1974 и 1975 годах Лобановский и Базилевич делили должность главного тренера киевского «Динамо».