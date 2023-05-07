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Сегодня, 20:19

Абаскаль: «По второму голу «Зенита», возможно, будет скандал — там был чистый фол на Зобнине»

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Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал поражение от «Зенита» (2:3) в матче 26-го тура РПЛ.

— Прежде всего хочу поздравить соперника с чемпионством, они это сделали благодаря стабильности. Сегодня мы допустили свои ошибки, первый привезли себе сами, второй, может быть ошибаюсь, но, возможно, будет скандал — там был чистый фол на Зобнине и, возможно, вне игры.

Дальше ребята провели хороший второй тайм, мы доминировали, но к сожалению соперник нанес пару ударов и забил. Жаль, сегодня мы заслуживали большего, но повлияли ошибки.

Предстоящая игра с «Химками» очень важная, нужно встать и идти вперед, снова побеждать. Сегодня мы не заслуживали поражения, — сказал Абаскаль.

— Что сказали Селихову в перерыве, чтобы почувствовал уверенность?

— Я его поддержал, вся команда поддержала. Он провел оставшуюся часть матча на хорошем уровне, но это часть футбола.

— Как оцените игру Дуарте и его адаптацию?

— Период адаптации он проходит, так всегда бывает в футболе. Если ты умираешь, либо ты выживаешь. У нас здоровая конкуренция в команде.

(Георгий Горностаев)

Далер Кузяев (&laquo;Зенит&raquo;) толкает Романа Зобнина (&laquo;Спартак&raquo;) в&nbsp;матче 26-го тура РПЛ. «Зенит» — «Спартак»: Кузяев подтолкнул Зобнина. Почему засчитан гол и не вмешался ВАР?
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Гильермо Абаскаль
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Абаскаль — о матче с «Зенитом»: «Не скажу, что нас сегодня переиграли, я горжусь «Спартаком» и каждым из ребят»

«Зенит» повторил рекорд чемпионата России
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
7
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
8
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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6.05 14:00
Химки – Динамо
 0 : 1
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 1 : 5
6.05 19:00
Ростов – Факел
 0 : 2
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 0 : 0
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 2 : 1
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 3 : 2
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
8.05 17:00
Локомотив – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 15
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 15 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
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