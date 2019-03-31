"Зенит" – "Оренбург": Сутормин вывел гостей вперед

Полузащитник "Оренбурга" Алексей Сутормин открыл счет в матче 21-го тура чемпионата России с "Зенитом".

Защитник гостей Сергей Терехов с левого фланга навесил в штрафную, а Сутормин одним касанием переправил мяч в левый уголок ворота "Зенита".

"Зенит" возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 41 очками после 20 туров. "Оренбург" располагается на 10-й строчке с 26 баллами.

"Зенит" – "Оренбург": чемпионат России, онлайн-трансляция, 31 марта, начало – в 14.00 (мск).

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