«Зенит» — «Краснодар»: видео голов

«Зенит» разгромил «Краснодар» в матче 24-го тура чемпионата России — 4:1.

Счет в начале игры открыл Никита Кривцов, который начал контратаку передачей из центрального круга и завершил ее ударом из штрафной.

Андрей Мостовой сравнял счет, первым успев на добивание после удара Максима Глушенкова.

Лусиано вывел хозяев вперед после комбинации с участием Мостового и Глушенкова на фланге.

На 80-й минуте Глушенков открылся на линии офсайда, получил передачу от Вендела и поразил ближний угол ворот гостей.

Луис Энрике обводящим ударом с линии штрафной сделал счет разгромным.

16-я минута. Кривцов — 0:1

29-я минута. Мостовой — 1:1

38-я минута. Лусиано — 2:1

80-я минута. Глушенков — 3:1

90-я минута. Луис Энрике — 4:1

«СЭ» вел текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Краснодар».