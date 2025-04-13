«Зенит» разгромил «Краснодар» и сократил отставание до 2 очков

«Зенит» дома победил «Краснодар» в матче 24-го тура РПЛ — 4:1.

Счет на 16-й минуте открыл хавбек «быков» Никита Кривцов. «Зенит» отыгрался благодаря голу Андрея Мостового на 29-й минуте. Спустя 9 минут сине-бело-голубые вышли вперед, забил Лусиано.

Третий мяч на 80-й минуте забил Максим Глушенков. В концовке счет до разгромного довел Луис Энрике.

«Зенит» (50 очков) обошел «Спартак» (47) и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» остается лидером и опережает сине-бело-голубых на два очка.

Благодаря этой победе у команды Сергея Семака теперь преимущество над «быками» по личным встречам — в первом круге «Краснодар» одержал победу со счетом 2:0.