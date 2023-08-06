«Зенит» — «Динамо»: Захарян покинул поле из-за травмы

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян был заменен в матче 3-го тура РПЛ с «Зенитом» — 2:1.

Футболист покинул поле на 35-й минуте. После замены Захарян показал на заднюю поверхность бедра. Вместо него на поле вышел Денис Макаров.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию встречи.