Хавбек «Динамо» Захарян избежал серьезной травмы

Травма полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна оказалась несерьезной, сообщает «РБ Спорт». У игрока мышечный спазм.

Футболист получил повреждение в матче 3-го тура РПЛ с «Зенитом». После замены на 35-й минуте Захарян показал на заднюю поверхность бедра.

После первого тайма «Динамо» ведет со счетом 2:1. Дубль в составе бело-голубых оформил Константин Тюкавин.