«Зенит» — «Динамо»: Вендел вышел на поле впервые в сезоне

Полузащитник «Зенит» Вендел вышел на замену в матче 3-го тура РПЛ с «Динамо» — 1:2.

Футболист появился на поле после перерыва. Это первый матч бразильца в сезоне РПЛ.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию встречи.

25-летний бразилец пропустил старт сезона. Сообщалось, что «Зенит» ведет переговоры о его продаже с другими клубами. Вендел вернулся в расположение клуба 25 июля.