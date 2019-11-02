РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«Зенит» — ЦСКА: почему Вилков не удалил Азмуна?

20:21
7-я минута матча «Зенит» — ЦСКА. 7-я минута матча «Зенит» — ЦСКА. 7-я минута матча «Зенит» — ЦСКА.
7-я минута матча «Зенит» — ЦСКА.

На 7-й минуте матча 15-го тура чемпионата России «Зенит» — ЦСКА ошибся Михаил Вилков, не применивший никаких дисциплинарных санкций к нападающему сине-бело-голубых Сердару Азмуну. Тот совершил серьезное нарушение правил в борьбе с Иваном Обляковым: ударил его шипами в икроножную мышцу. За это зенитовца следовало удалить с поля.

7-я минута матча «Зенит» — ЦСКА.
7-я минута матча «Зенит» — ЦСКА.

Схожий фол, к примеру, в игре 1-го тура чемпионата Франции «Монако» — «Лион» совершил полузащитник монегасков Сеск Фабрегас. Арбитр Рюди Бюке после просмотра видеозаписи показал нарушителю красную карточку. Впоследствии Фабрегас получил три матча дисквалификации.

7-я минута матча «Зенит» — ЦСКА.
7-я минута матча «Зенит» — ЦСКА.

Сложно сказать, почему в действия Вилкова не вмешался видеоарбитр Виталий Мешков. Одна из версий: он не оценил фол Азмуна как серьезное нарушение правил. (Александр Бобров)

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Зенит — ЦСКА

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 15-й тур. «Зенит» — ЦСКА, битва юга и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир