На 7-й минуте матча 15-го тура чемпионата России «Зенит» — ЦСКА ошибся Михаил Вилков, не применивший никаких дисциплинарных санкций к нападающему сине-бело-голубых Сердару Азмуну. Тот совершил серьезное нарушение правил в борьбе с Иваном Обляковым: ударил его шипами в икроножную мышцу. За это зенитовца следовало удалить с поля.

7-я минута матча «Зенит» — ЦСКА.

Схожий фол, к примеру, в игре 1-го тура чемпионата Франции «Монако» — «Лион» совершил полузащитник монегасков Сеск Фабрегас. Арбитр Рюди Бюке после просмотра видеозаписи показал нарушителю красную карточку. Впоследствии Фабрегас получил три матча дисквалификации.

7-я минута матча «Зенит» — ЦСКА.

Сложно сказать, почему в действия Вилкова не вмешался видеоарбитр Виталий Мешков. Одна из версий: он не оценил фол Азмуна как серьезное нарушение правил. (Александр Бобров)

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