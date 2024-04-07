ЦСКА — «Факел»: армейцы ведут в счете после первого тайма

ЦСКА обыгрывает «Факел» по итогам первого тайма матча 23-го тура чемпионата России.

После первых 45 минут счет в игре 1:0 в пользу московской команды. Автором гола стал форвард армейцев Тамерлан Мусаев, который отличился на 36-й минуте.

После 22 туров ЦСКА занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России с 33 очками. Команда из Воронежа набрала 26 баллов и располагается на 11-й позиции в РПЛ.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Факел».