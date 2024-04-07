ЦСКА — «Факел»: армейцы ведут в счете после первого тайма
ЦСКА обыгрывает «Факел» по итогам первого тайма матча 23-го тура чемпионата России.
После первых 45 минут счет в игре 1:0 в пользу московской команды. Автором гола стал форвард армейцев Тамерлан Мусаев, который отличился на 36-й минуте.
После 22 туров ЦСКА занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России с 33 очками. Команда из Воронежа набрала 26 баллов и располагается на 11-й позиции в РПЛ.
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Факел».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|22
|12
|7
|3
|35-21
|43
|
2
|Зенит
|21
|12
|5
|4
|40-19
|41
|
3
|Динамо
|21
|10
|8
|3
|34-27
|38
|
4
|Кр. Советов
|22
|9
|6
|7
|39-33
|33
|
5
|ЦСКА
|22
|9
|9
|4
|40-28
|36
|
6
|Локомотив
|21
|8
|9
|4
|33-28
|33
|
7
|Спартак
|21
|9
|5
|7
|27-26
|32
|
8
|Рубин
|21
|9
|5
|7
|20-24
|32
|
9
|Ростов
|22
|8
|7
|7
|34-33
|31
|
10
|Пари НН
|22
|8
|4
|10
|20-23
|28
|
11
|Факел
|22
|6
|8
|8
|19-24
|26
|
12
|Ахмат
|21
|5
|5
|11
|20-27
|20
|
13
|Урал
|22
|5
|5
|12
|20-35
|20
|
14
|Оренбург
|21
|4
|8
|9
|21-29
|20
|
15
|Балтика
|21
|4
|5
|12
|14-25
|17
|
16
|Сочи
|22
|3
|6
|13
|23-37
|15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|6.04
|14:00
|
Урал – Кр. Советов
|1 : 2
|6.04
|16:30
|
Пари НН – Краснодар
|3 : 4
|6.04
|20:00
|
Ростов – Сочи
|2 : 2
|7.04
|14:00
|
ЦСКА – Факел
|4 : 1
|7.04
|16:30
|
Зенит – Балтика
|- : -
|7.04
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|7.04
|19:30
|
Динамо – Спартак
|- : -
|8.04
|17:00
|
Оренбург – Рубин
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|17
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|16
|1
|5
Новости