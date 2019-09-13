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«Зенит» — «Арсенал»: Азмун не реализовал пенальти

20:26
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Нападающий «Зенита» Сердар Азмун не реализовал пенальти в матче 9-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала».

Пенальти был назначен за игру рукой защитника туляков Александра Денисова. К точке подошел иранец, который слабо катнул мяч в нижний угол. Михаил Левашов справился с ударом.

Зенит — Арсенал Т

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 9-й тур и скандал с календарем




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