«Зенит» — «Арсенал»: Азмун не реализовал пенальти
20:26
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун не реализовал пенальти в матче 9-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала».
Пенальти был назначен за игру рукой защитника туляков Александра Денисова. К точке подошел иранец, который слабо катнул мяч в нижний угол. Михаил Левашов справился с ударом.
? Эпизод с нереализованным пенальти в ворота «Арсенала».— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 13, 2019
? #ЗенитАрсенал на #МАТЧПРЕМЬЕР
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