Зелимхан Бакаев: «Будем биться за Тедеско»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев прокомментировал победу над «Оренбургом» в матче 22-го тура Тинькофф-чемпионата России (3:1). Во время игры главный тренер Доменико Тедеско получил желтую карточку и пропустит следующую встречу из-за дисквалификации.

— Находимся не там, где должны, — начал Бакаев. — Будем работать на деле, а не на словах. Спасибо болельщикам за поддержку! Они заслужили эту победу.

— Как вам играется в шлеме?

— Нормально, не чувствую ничего. Не мешает. А что, это как шапка! Долго ли еще? Вообще без понятия. Уже в следующей игре хотел бы без него обойтись, но как доктор скажет, так и будет.

— Тренер сказал на пресс-конференции, что не все удавалось. С «Краснодаром» игра получалась, но не было результата, сейчас — наоборот. Ваши впечатления?

— Здесь всегда тяжело играть. Команда очень хорошо обороняется, да и поле такое — не все получается показать. Не все лучшие качества. Но тренер нас подготовил хорошо, выполнили план на игру, показали характер. В первую очередь Тедеско просил показать характер, мы это и сделали. И заслуженно победили.

— Возможно, последний матч при болельщиках на ближайшее время. Готовы играть при пустых трибунах?

— Готов всегда играть при любых условиях, но футбол без болельщиков это не футбол. Без поддержки не те эмоции. Но мы готовы играть при любых эмоциях, потому что знаем — нас смотрят, нас поддерживают.

— Тедеско получил четвертую желтую карточку — как скажется его отсутствие на бровке в следующем матче?

— Немножко скажется. С таким тренером иначе быть не может. Но опять же — понимаем, что Тедеско все равно переживает за нас. Будем биться за него. А второй тренер все подскажет. (Дмитрий Зеленов)