Защитник "Уфы" рассказал о конфликте Фернанду и Карпа

Защитник "Уфы" Данил Круговой после поражения от "Спартака" (0:1) в матче 28-го тура чемпионата России отметил, что этот проигрыш получился обидным для его команды.

– Вы выглядите очень расстроенным. Считаете, проиграли не по делу?

– Мы бились, старались. В первом тайме особо моментов не было, а у "Спартака" был один момент, и он его реализовал. После перерыва мы пытались забить, но не получилось. Обидное для нас поражение.

– Как команда воспринимает то, что, скорее всего, придется играть в зоне стыков?

– Что поделать? Если будет такая ситуация – придется играть. Нам надо выигрывать. Рано сейчас о чем-то говорить, но если так произойдет, я надеюсь, что мы останемся в премьер-лиге.

– Что произошло в перерыве между Фернанду и Карпом? Даже главный тренер пошел, чтобы вмешаться.

– Я не слышал. Слышал только, что наш главный тренер сказал, что Фернандо ему что-то грубое сказал, и он ему ответил типа заткнись. (Елена Григорьевская)