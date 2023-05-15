Защитник «Факела» Морозов о победе над «Пари НН»: «Героем себя не чувствую, герои — команда и болельщики»

Защитник «Факела» Евгений Морозов прокомментировал победу над «Пари НН» (1:0) в матче 27-го тура РПЛ.

На 67-й минуте встречи футболист заработал пенальти, который реализовал его одноклубник Роман Акбашев.

«Мы выиграли этот матч за счет самоотдачи и борьбы. Кроме того, нас гнали болельщики. У нас было больше моментов, поэтому мы заслуженно одержали эту важную победу.

Героем матча после заработанного пенальти и отраженного удара я себя не чувствую. Герои — вся команда и болельщики. Наверное, мы стали играть более организованно. Получается реализовывать наши моменты и не пропускать, более надежно действовать в обороне», — приводит Metaratings слова Морозова.

«Факел» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ с 27 очками в 27 матчах. В следующем туре воронежцы сыграют на выезде против «Локомотива» (20 мая).