Хохлов — о победе над «Ростовом»: «Тщательно готовились к сопернику и полностью выполнили план на игру»

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов прокомментировал победу над «Ростовом» (1:0) в матче 27-го тура РПЛ.

«Думаю, отличная была игра сегодня. Болельщикам должна понравиться, как с одной, так и с другой стороны. Мы в принципе готовились к сопернику тщательно и полностью выполнили план, который выбрали на игру, заслуженно победили. Задачи на остаток сезона? Престиж клуба, престиж имени каждого футболиста и играть для болельщиков. Это основные задачи».

«Сочи» занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков. «Ростов» идет на третьей позиции, набрав 50 очков.