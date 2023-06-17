Мойзес: «Я очень хотел продолжить играть в России и за ЦСКА»

Защитник ЦСКА Мойзес прокомментировал подписание полноценного контракта с клубом.

«Я очень рад, что ЦСКА договорился с «Интернасьоналем». Я очень хотел продолжить играть в России и за ЦСКА. Теперь надо дальше и сильнее работать, чтобы выиграть больше трофеев», — приводит слова Мойзеса журналист Фабио Алейшо в своем Telegram-канале.

17 июня ЦСКА объявил об активации опции выкупа игрока у «Интернасьонала». Соглашение с 28-летним бразильцем рассчитано до 2026 года с возможностью продления еще на один сезон.

Мойзес выступает за ЦСКА с лета 2022 года. Он провел за красно-синих 36 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.