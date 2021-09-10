Зарема Салихова поделилась ожиданиями от матча «Спартак» — «Химки»
Бывший член совета директоров «Спартака» Зарема Салихова в разговоре с «СЭ» поделилась ожиданиями от матча 7-го тура Тинькофф РПЛ красно-белых против «Химок».
«Я не в курсе дел команды, но очень надеюсь, что завтра победят», — заявила Зарема в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.
Матч «Спартак» — «Химки» пройдет в Москве в субботу, 11 сентября. Начало — в 19:00 по московскому времени.
Красно-белые с 7 очками занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Химки» располагаются на 12-й строчке с 6 баллами.
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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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