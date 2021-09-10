Бывший член совета директоров «Спартака» Зарема Салихова в разговоре с «СЭ» поделилась ожиданиями от матча 7-го тура Тинькофф РПЛ красно-белых против «Химок».

«Я не в курсе дел команды, но очень надеюсь, что завтра победят», — заявила Зарема в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Матч «Спартак» — «Химки» пройдет в Москве в субботу, 11 сентября. Начало — в 19:00 по московскому времени.

Красно-белые с 7 очками занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Химки» располагаются на 12-й строчке с 6 баллами.