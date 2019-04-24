"Ювентус" в своем официальном Твиттере поддержал полузащитника "Зенита" Клаудио Маркизио. 33-летний итальянец в среду перенес операцию на колене.

- Давай, Маркизио! Возвращайся скорее на поле, чемпион! - сообщается в Твиттере "бьянконери".

Напомним, Маркизио выступал за "Ювентус" с 2006 по 2018 год. В составе "бьянконери" он семь раз становился чемпионом Италии.

Маркизио перешел в "Зенит" в сентябре 2018 года. Он провел 18 матчей за петербуржцев, в которых забил 2 гола.

"Все еще хочу быть частью игры". Маркизио перенес операцию на колене