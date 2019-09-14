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Юрий Семин: «У меня нет претензий к Смолову»

21:51
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Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после победы над «Сочи» в матче 9-го тура премьер-лиги (1:0) заявил, что не имеет претензий к форварду Федору Смолову.

— Смолов забивает. Сегодня Федор играл на команду, и играл неплохо, — приводит слова Семина официальный сайт «Локо». — Именно он организовал гол, выиграл верховую борьбу, а Крыховяк прочувствовал эпизод. У меня нет претензий к Смолову. Забивать не так просто — у «Сочи» защитники хорошего уровня. На тренировках Федор работает хорошо.

— В каком настроении подходите к «Байеру»?

— Настроение позитивное. Мы набрали три очка. Сейчас главное — восстановить игроков и избежать травм. Такое количество повреждений — большая проблема.

«Локомотив» занимает 4-е место в турнирной таблице, имея в активе 17 очков.

Сочи — Локомотив

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