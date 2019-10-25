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Юрий Семин: «Тедеско и «Спартак»? Будем делать акцент на своих действиях»

14:09
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Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин перед матчем 14-го тура чемпионата России против «Спартака» отметил, что в первую очередь будет делать акцент на действиях своих игроков, а не команды соперника, информирует официальный сайт железнодорожников.

«Алексей Миранчук? Мы надеемся на него, — цитирует Семина пресс-служба «Локомотива». — Леша еще должен набрать кондиции — он пропустил месяц».

«Тедеско и «Спартак»? Мы будем разбирать прежде всего свои действия и делать на них акцент. В команде рабочий и сосредоточенный эмоциональный фон».

Матч «Локомотив» — «Спартак» пройдет 27 октября на стадионе «РЖД Арена».

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Локомотив — Спартак

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https://www.fclm.ru/ru/publications/news/21213

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 14-й тур. «Локо» — «Спартак», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи




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