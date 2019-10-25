Юрий Семин: «Тедеско и «Спартак»? Будем делать акцент на своих действиях»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин перед матчем 14-го тура чемпионата России против «Спартака» отметил, что в первую очередь будет делать акцент на действиях своих игроков, а не команды соперника, информирует официальный сайт железнодорожников.

«Алексей Миранчук? Мы надеемся на него, — цитирует Семина пресс-служба «Локомотива». — Леша еще должен набрать кондиции — он пропустил месяц».

«Тедеско и «Спартак»? Мы будем разбирать прежде всего свои действия и делать на них акцент. В команде рабочий и сосредоточенный эмоциональный фон».

Матч «Локомотив» — «Спартак» пройдет 27 октября на стадионе «РЖД Арена».

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