Юрий Семин: «Тедеско и «Спартак»? Будем делать акцент на своих действиях»
14:09
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин перед матчем 14-го тура чемпионата России против «Спартака» отметил, что в первую очередь будет делать акцент на действиях своих игроков, а не команды соперника, информирует официальный сайт железнодорожников.
«Алексей Миранчук? Мы надеемся на него, — цитирует Семина пресс-служба «Локомотива». — Леша еще должен набрать кондиции — он пропустил месяц».
«Тедеско и «Спартак»? Мы будем разбирать прежде всего свои действия и делать на них акцент. В команде рабочий и сосредоточенный эмоциональный фон».
Матч «Локомотив» — «Спартак» пройдет 27 октября на стадионе «РЖД Арена».
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