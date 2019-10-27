Юрий Семин: «Спартак» победил по делу»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после поражения от «Спартака» (0:3) в матче 14-го тура чемпионата России подвел итоги встречи.

«Второй тайм? Пропустили три контратаки, которые «Спартак» хорошо использовал, — сказал Семин в эфире телеканала «Матч ТВ». — Потеряли концентрацию после потери мяча, отсюда такой результат. Ресурс команды? Это наши проблемы, должны были найти внутренние резервы. «Спартак» был более настроен на результат, они в последний момент принимали действия, которые помогали им забить голы. Кого сейчас волнует хватило ли команде свежести после игры с «Ювентусом»? «Спартак» победил по делу.

Чемпионат России: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирная таблица, обзоры матчей