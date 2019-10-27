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Юрий Семин: «Спартак» победил по делу»

19:13
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Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после поражения от «Спартака» (0:3) в матче 14-го тура чемпионата России подвел итоги встречи.

«Второй тайм? Пропустили три контратаки, которые «Спартак» хорошо использовал, — сказал Семин в эфире телеканала «Матч ТВ». — Потеряли концентрацию после потери мяча, отсюда такой результат. Ресурс команды? Это наши проблемы, должны были найти внутренние резервы. «Спартак» был более настроен на результат, они в последний момент принимали действия, которые помогали им забить голы. Кого сейчас волнует хватило ли команде свежести после игры с «Ювентусом»? «Спартак» победил по делу.

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Локомотив — Спартак

 

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 14-й тур. «Локо» — «Спартак», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи




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