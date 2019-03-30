16:33 | Футбол — РПЛ

Юрий Семин – о Смолове: "Хотелось бы, чтобы голы были"

0
Обсудить

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал игру Федора Смолова в матче 21-го тура чемпионата России с "Динамо" (1:0).

– Как оцените Смолова?

– Как и все, он сыграл победный матч. Работал на команду, это самое главное. Было много борьбы. Хотелось бы, естественно, чтобы голы были. Но когда есть работа, будут голы.

29-летний Смолов вышел в стартовом составе и был заменен на 81-й минуте встречи. В чемпионате России-2018/19 он провел за "Локомотив" 14 матчей и забил 4 мяча. (Илья Егоров)

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 21-й тур. "Динамо" - "Локо" и другие игры
Материалы других СМИ