Юрий Семин: «Краснодар» был фаворитом»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после ничьей против «Краснодара» (1:1) в матче 7 тура РПЛ заявил, что соперник выглядел предпочтительнее перед этой игрой, поскольку в день матча у железнодорожников выпало много игроков из-за травм, передает из Краснодара корреспондент «СЭ» Екатерина Потапова.

— Готов отвечать на вопросы в замечательном городе Краснодаре, — начал Семин.

— Игра в 3 центральных защитника. Довольны ли ими, и почему выбрали именно этот вариант?

— Все было неожиданно, и схему выбрали неожиданно. В полную не мог играть Алексей Миранчук, Игнатьев травмировался. Все решилось накануне. Готовились по другой схеме. День матча внес коррективы, потому сыграли так. Очень доволен тем, что все-таки мы были дисциплинированы, хорошо работали, завоевали очко в Краснодаре. Это движение вперед. А «Краснодар» вперед не выпустили, потому что он сейчас фаворит. Много всего положительного.

— Вы высказывали Смолову что-то. Вас вообще устраивает он?

— Устраивает. Высказывал, потому что забить должен был, но не забил. А игра устраивает. (Екатерина Потапова)

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