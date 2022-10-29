Добровинский о победе «Динамо» 6:1: «Даже я затосковал по хорошей игре»

Юрист Александр Добровинский прокомментировал победу «Динамо» над «Химками» (6:1) в 15-м туре РПЛ.

— Была история, что у игроков не было связи с Йокановичем. Сейчас все изменилось — Захарян говорил, что был разговор в команде.

— Я слышал, что был разговор, начали искать общий язык. Даже я затосковал по хорошей игре. Я всегда давал привилегию Йокановичу к тому, что он пришел с белого листа. Будем надеяться, что все идет к лучшему, что до перерыва на чемпионат мира команда еще притрется к тренеру, будет отлаженный механизм.

«Динамо» набрало 26 очков и поднялось на третье место. Команда имеет одинаковое количество очков с ЦСКА и «Ростовом», которые пока еще не сыграли свои матчи 15-го тура.