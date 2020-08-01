«Я пока не уволен». Юран обратился к болельщикам «Химок»

Сергей Юран, уволенный с поста главного тренера «Химок», обратился к болельщикам команды.

— Дорогие болельщики, прежде всего, хочу вас поблагодарить за ту отличную поддержку, которую вы нам оказывали, — сказал Юран. — Мы играли для вас. Хочется верить, что доставляли вам удовольствие своим футболом и результатами, а вы гнали нас вперед. Я пока еще официально не уволен, мне уведомление клуб пока не дал. Поэтому, может быть, еще поработаем. Сейчас как никогда команде нужна ваша поддержка! (Виталий Айрапетов)

Ранее футболисты клуба написали открытое письмо на имя губернатора Московской области Андрея Воробьева. Полностью письмо можно прочитать — здесь