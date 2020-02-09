«Я не завтракаю и не ужинаю». Дзюба рассказал, как поддерживает форму

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба заявил, что после домашнего чемпионата мира-2018 у него проявилась новая ментальностью. По словам 31-летнего форварда, он практически отказался от ужинов.

— Как показывает современная медицина, правильный подход ко всему, люди и в 35 лет особо не теряют скорость, не теряют в качестве, — сказал Дзюба в эфире телеканала «Россия 24». — Мне кажется, что все идет от головы. В том числе и хорошее физическое состояние. Когда ты чувствуешь уверенность, когда ты чувствуешь с возрастом много нюансов.

Если говорить про меня, то после чемпионата мира проявилась какая-то новая ментальность, уверенность в своих силах, какой-то новый драйв. Я очень эмоциональный человек и такие вещи меня подпитывают. Все эти всплески, даже негативные, меня как-то будоражат.

Я практически отказался от ужинов. Но это во многом индивидуальный момент. Многие удивляются, как такое возможно.

Я не завтракаю и не ужинаю, я предпочитаю сон. Это для меня гораздо важнее. То есть я один раз плотно обедаю, и мне этого хватает. Дома с этим тяжелее — дома есть холодильник. А на сборах я вообще спокойно так живу.