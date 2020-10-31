«Я находился в одной команде с топами: Лэмпардом, Анелька, Дрогба, Терри». Райкович — об опыте игры за «Челси»
Защитник «Локомотива» Слободан Райкович в интервью «СЭ» рассказал о своей карьере до переезда в Россию.
— До перехода в «Локо» в России о вас мало что знали. Расскажите о своей карьере.
— Начинал в 15 лет в белградском ОФК, в 16 перешел в «Челси». Побывал в арендах в «Твенте» и «ПСВ», выигрывал с обоими клубами чемпионат Голландии. Имею опыт выступлений в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Также был в бундеслиге и серии А. Понимаю, что в России обо мне знают немного, но уверен, что покажу себя с наилучшей стороны.
— Почему за шесть лет в «Челси» вы не провели за синих ни одной официальной встречи?
— Да, выходил только в товарищеских матчах. Дело в том, что когда перешел в «Челси», мне, повторю, было только 16 лет. Мало того, что это совсем юный возраст, так еще и по английским правилам футболисты не из стран ЕС в таком возрасте не могут получить разрешение на работу. Поэтому-то и пришлось уходить в аренду в «ПСВ», «Твенте» и «Витесс». Все предсезонные тренировки я проводил с основой «Челси», но играть за клуб и вообще в Англии не мог.
Когда закончился пятилетний контракт с лондонцами, клуб хотел подписать новый на тот же срок. Но я захотел отправиться в Германию. Мне нравился стиль бундеслиги, поэтому решил не оставаться в Британии.
— Кто из футболистов «Челси» впечатлил вас больше всего?
— Не могу выделить кого-то одного. Все были лучшими на своих позициях. Я находился в одной команде с топами: Лэмпардом, Анелька, Дрогба, Терри. Все это — звезды мирового футбола.
— Писали, что в какой-то момент вами интересовались «Аякс» и «Лацио».
— Да, когда выступал за «Гамбург», римляне хотели меня подписать. Но приоритетом была Германия, и семья тоже хотела остаться там. Поэтому переход не состоялся.
— В Германии вас называли Рэмбо. Как появилось это прозвище?
— Думаю, это придумали немецкие журналисты или болельщики. Никто из друзей меня так не называет. (Константин Колмаков)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.