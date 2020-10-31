Защитник «Локомотива» Слободан Райкович в интервью «СЭ» рассказал о своей карьере до переезда в Россию.

— До перехода в «Локо» в России о вас мало что знали. Расскажите о своей карьере.

— Начинал в 15 лет в белградском ОФК, в 16 перешел в «Челси». Побывал в арендах в «Твенте» и «ПСВ», выигрывал с обоими клубами чемпионат Голландии. Имею опыт выступлений в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Также был в бундеслиге и серии А. Понимаю, что в России обо мне знают немного, но уверен, что покажу себя с наилучшей стороны.

— Почему за шесть лет в «Челси» вы не провели за синих ни одной официальной встречи?

— Да, выходил только в товарищеских матчах. Дело в том, что когда перешел в «Челси», мне, повторю, было только 16 лет. Мало того, что это совсем юный возраст, так еще и по английским правилам футболисты не из стран ЕС в таком возрасте не могут получить разрешение на работу. Поэтому-то и пришлось уходить в аренду в «ПСВ», «Твенте» и «Витесс». Все предсезонные тренировки я проводил с основой «Челси», но играть за клуб и вообще в Англии не мог.

Когда закончился пятилетний контракт с лондонцами, клуб хотел подписать новый на тот же срок. Но я захотел отправиться в Германию. Мне нравился стиль бундеслиги, поэтому решил не оставаться в Британии.

— Кто из футболистов «Челси» впечатлил вас больше всего?

— Не могу выделить кого-то одного. Все были лучшими на своих позициях. Я находился в одной команде с топами: Лэмпардом, Анелька, Дрогба, Терри. Все это — звезды мирового футбола.

— Писали, что в какой-то момент вами интересовались «Аякс» и «Лацио».

— Да, когда выступал за «Гамбург», римляне хотели меня подписать. Но приоритетом была Германия, и семья тоже хотела остаться там. Поэтому переход не состоялся.

— В Германии вас называли Рэмбо. Как появилось это прозвище?

— Думаю, это придумали немецкие журналисты или болельщики. Никто из друзей меня так не называет. (Константин Колмаков)

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